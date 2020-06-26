القوات المشتركة: قتلى وجرحى من الحوثيين بينهم قيادي وتدمير مخزن أسلحة في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، عن مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف في ضواحي مدينة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. أفادت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، بأن "الحوثيين المتمركزين في منطقة المنصري شرق مدينة الحديدة حاولوا، ليل الخميس - الجمعة، استهداف مواقع للقوات المشتركة، بالمدفعية والطيران المسير وأسلحة رشاشة".

وأضافت: "طال القصف أهدافاً مدنية وقرى ومزارع مواطنين في قطاع كيلو 16 (شرق مدينة الحديدة)، بعيدة عن أي هدف عسكري في منطقة الجريبة السفلى".

وأكدت "استهداف القوات المشتركة بالسلاح المناسب، الموقع الحوثي وثكنات، بعد رصدها ما أدى إلى مصرع وجرح كل من فيه وعلى رأسهم مشرف بارز".

وأشارت إلى "أن انفجارات دوت من موقع الحوثيين وثكناتهم المستهدفة، صاحبها تصاعد ألسنة النيران التي أضاءت سماء مدينة الحديدة".

ووفقاً للقوات المشتركة، فإن "الانفجارات التي استمرت لأكثر من ساعة، كانت ناتجة عن دك مخزن للحوثيين كان يحوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والألغام".

من جهة ثانية، اتهم الحوثيون عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"تنفيذ 88 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت أن "35 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 90 قذيفة، و48 خرقاً بأعيرة نارية، وتحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين وحيس (شرق وجنوب الحديدة)".