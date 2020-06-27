سطو مسلح في وضح النهار يهز سوريا

تعرض متجر للمواد الغذائية لعملية سطو مسلح في وضح النهار حيث قام مجموعة مسلحين باقتحام المتجر الكائن في حي السبيل وسط مدينة درعا وتهديد العاملين فيها بالسلاح.

ووفقا لما ذكرته مواقع إخبارية سورية، قام مسلحان اثنان باقتحام المتجر وتهديد العاملين بالسلاح قبل سرقة مبالغ مالية.

وأكد شهود عيان أن اللصين هربا من موقع الجريمة على متن دراجة نارية.

وأعلنت مصادر محلية أنه تم تحديد هوية منفذي العملية، وجاري البحث عنهم للقبض عليهم.