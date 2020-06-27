مصر.. الإعلان عن مبادرة لتشجيع المواطنين على استخدام "الدراجة" في حياتهم اليومية

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، عن إنطلاق مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، تحت شعار "دراجتك.. صحتك".

ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة المصرية، "سيتم إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد".

وأوضح البيان أن "ذلك يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري".

وبدوره، قال صبحي إن "الوزارة اعتادت على تقديم الدعم لشباب مصر في صورة أنشطة وخدمات في كافة المجالات، وتعتبر مبادرة "دراجتك .. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعاً للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة للمواطن المصري".

وأوضح أن "تفاصيل الحصول على الدراجة ستعلن قريباً".

وأشار إلى أن "الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط".