الجيش العراقي يعلن اعتقال 14 من كتائب "حزب الله" ويكشف عن جنسيتهم

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم السبت، أن التحقيقات لازالت مستمرة مع الموقوفين من كتائب حزب الله، بشأن قضية إطلاق الصواريخ.

وقال رسول، في تصريحات تليفزيوينة ، إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 مسلحاً مع منصات إطلاق صواريخ"، مبيناً أن "عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية".

وأضاف أن "جهات استخباراتية وقضائية تحقق مع العناصر الموقوفة"، مشيراً إلى أن كل من تم القبض عليهم عراقيون ولا وجود لأجانب بينهم.

يذكر أن قوة من مكافحة الإرهاب، داهمت فجر أمس الجمعة، مقرا لكتائب حزب الله العراقي في إحدى مزارع الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، واعتقلت عددا من قادتها، ما أثار غضب قادة من الحشد الشعبي.

ورداً على عملية مداهمة مقر الكتائب، حذر الإعلام الحربي من "المساس بالأخوة المجاهدين، ونخاطب من نفذ الواجب الواجب الخبيث: لا تكونوا أداة لتنفيذ مخطط الاحتلال الأمريكي. كنا وما زلنا مقاومة"، كما حذر الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، رئيس الوزراء العراقي من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي، مؤكدا أنه لا يوجد أي فصيل من فصائل المقاومة يستهدف المؤسسات الحكومية العراقية في المنطقة الخضراء.

وفي 18 يوينو/ حزيران الجاري، وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، تحذيراً شديد اللهجة، إلى الجهات التي تقف وراء إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء، عاداً إياها "مهددة لاستقرارنا ومستقبلنا وهو أمرٌ لا تهاون فيه".