الجيش اليمني يحبط محاولات تقدم لـ"أنصار الله" بشمال تعز ويوقع قتلى في صفوفها

دارت مواجهات، اليوم السبت، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" نفذت محاولات تسلل بغطاء ناري ومدفعي صوب محيط معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز.

وأكد المصدر تمكن وحدات من اللواء 17 مشاة من إحباط محاولات تقدم "أنصار الله"، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

وأشار إلى شن مدفعية اللواء 17 مشاة المتمركزة في جبل جرة، قصفاً مكثفاً على مواقع لـ "أنصار الله" مقابلة للمعسكر استخدمتها في التغطية على محاولات تسلل عناصر الجماعة، ألحق خسائر في صفوفها.