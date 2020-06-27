الرئيس اليمني يكشف المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالي

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، أن "اتفاق الرياض يمثل المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة مع المجلس الانتقالي"، داعيا لتنفيذه ووقف نزيف الدم.

ودعا هادي، في كلمة له من الرياض ، إلى "تغليب المصلحة العامة وتوحيد الجبهات بين اليمنيين ضد الانقلاب الحوثي"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وتابع الرئيس اليمني "وجهت للالتزام بوقف النار في أبين استجابة لجهود السعودية"، مضيفا أن "ميليشيات الحوثي تلجأ دائما إلى نكث تعهداتها".

وختم عبد ربه منصور هادي بقوله إن "مليشيات الحوثي تقابل حرصنا على السلام بالتصعيد"، مؤكدا أن "الحوثي اتخذ من اليمن قاعدة لاستهداف الأشقاء بالصورايخ الإيرانية ورفض الدعوات الأممية للحوار، وتركيز الجهود على مكافحة كورونا".

ومنذ مارس/ آذار 2015، يقف تحالف عسكري لدول عربية بقيادة السعودية إلى جانب الحكومة اليمنية، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، اجتمعت أطراف النزاع في اليمن لأول مرة منذ عدة سنوات إلى طاولة مفاوضات نظمت برعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. وتمكن الفرقاء من التوصل إلى عدد من الاتفاقات الهامة، وعلى وجه الخصوص، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في الحديدة، مدينة ساحلية على البحر الأحمر، ونقلها لإشراف الأمم المتحدة.