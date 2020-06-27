"محاولات تهميش ثقل مصر الأمني"... وزير خليجي يثمن خطاب السيسي ويهاجم منتقديه

انتقد وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، بشدة محاولات "تهميش ثقل مصر الأمني" على خلفية تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الخطوط الحمراء لبلاده في ليبيا.

وقال الوزير البحريني في تصريحات عبر قناة MBC مصر: "دائما نؤكد بأن الحكمة التي تحلت بها القيادة المصرية لا يعكر صفوها طموحات مدفوعة من متآمرين على أوطانهم أو منتسبين للعرب اسما وأغلبيتهم مرجعهم خارج أوطانهم، على سبيل المثال، المؤامرة الإعلامية ومحاولة تهميش الثقل الأمني لمصر عبر قنوات كالجزيرة القطرية، لم يأت بنتيجة طوال 25 سنة وظلت مصر كما هي، عمق استراتيجي وثقل أمني لكل عربي".

وتابع قائلا: "ما ينكر دورها (مصر) في خدمة قضايا الأمة العربية إلا جاحد، يعني إحنا نؤكد هذا الموقف دائما وأبدا، العلاقة بين القيادتين (مصر والبحرين) علاقة بين الشعبين علاقة متميزة تحملنا نحن كمسؤولين خاصة في الإعلام، يجب إبرازها وتعزيز الثقة من خلال الإعلام وأنتم الآن بدوركم في مثل هذه البرامج يعني نهنيكم على هذا التميز".

وأضاف: "نحن في البحرين ارتباطنا بمصر ومواقفنا مع مصر كما هي مواقف مصر معنا دائما في مواقف وفاء ونقول دائما حبنا لمصر بالفطرة وأنا استطيع القول أنه لا يخلوا بيت عربي اليوم لم تكن مصر في يوم من الأيام إلا ولها الفضل عليه بعد الله في التعليم والطب والثقافة، مصر التي كانت ولا زالت لها الريادة في الدفاع عن الوطن العربي".

ولوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشرعية أي تدخل عسكري مصري محتمل في ليبيا، على خلفية التصعيد العسكري هناك، مشددا على أن "مدينة سرت وقاعدة الجفرة (بليبيا) تشكلان خطا أحمر" بالنسبة للقاهرة.