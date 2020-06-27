وكالة: "قسد" تسيطر على عدد من المباني الحكومية في محافظة الحسكة السورية

سيطرت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) بقوة السلاح، اليوم السبت، عددا من المباني والمؤسسات والمقار الحكومية في مدينة الحسكة، حسبما قالت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

وأوضحت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن "مجموعات "قسد" احتلت بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة السورية للحبوب في حي غويران وبناء الشركة العامة لكهرباء الحسكة والمدينة الرياضية وجزء من أبنية السكن الشبابي والجمعية السورية للمعلوماتية ومديرية الصناعة والسياحة والشؤون البيئية وفرع المرور ومديرية السجل المدني والمصرف التجاري وقامت بطرد العاملين من تلك الأبنية".

وفي السياق أكد المهندس يوسف قاسم مدير عام الحبوب في تصريح لوكالة "سانا" استيلاء مجموعات قسد على مقر مبنى المديرية العامة للحبوب في حي غويران بالحسكة وقيامها بطرد العاملين منه وإقفال أبواب المديرية ووضع حراس من قبلهم حيث منعوا اليوم العاملين مجددا من الدخول إلى البناء.

واتهمت الوكالة مجموعات "قسد" بـ"تنفذ أوامر وتعليمات مشغليها من قوات الجيش الأمريكي بهدف تحويل المنطقة إلى عسكرية حيث رفعت العلم الأمريكي على مقر فرع المرور سابقا بعد أن تم إحداث مهبط للحوامات سابقا ووضعه بالاستخدام".

وتشهد منطقة الجزيرة يومياً خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد مجموعات قسد في أرياف دير الزور والحسكة احتجاجا على ممارساتها القمعية والتعسفية بحق الأهالي وممتلكاتهم وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل والسرقة.