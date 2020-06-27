من داخل سوريا... قائد فيلق القدس الإيراني يوجه "اتهاما خطيرا" إلى أمريكا وإسرائيل

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، صورة قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني خلال زيارته إلى شرق سوريا في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن إسماعيل قاآني قوله في مدينة البوكمال السورية "نظرا لوجود هذا التنظيم (داعش) بإدارة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (إسرائيل) يمكننا أن نكون على ثقة أن مؤامرات هذين النظامين الإجراميين لم تنته بعد".

— سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (@SEPAHCYBERY) June 27, 2020

​وكان قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، مع وفد حكومي إيراني يضم وزير الطاقة رضا اردكانيان ومسؤولين آخرين، وجاءت الزيارة بالتزامن مع تحضير العراق وأمريكا، للدخول بمفاوضات قد تنتهي بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من العراق.