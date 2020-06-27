فريدة من نوعها… إسرائيل تجري مناورة تحاكي هجوما بصواريخ دقيقة على تل أبيب

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، على لسان قائد لواء الإخلاء والإنقاذ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، العقيد يوسي بينتو، أن بلاده قامت بإجراء مناورة كبيرة لم يجر مثلها في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

קצין בכיר בפיקוד העורף: "רכיב הזמן לפעולה הוא קריטי" - https://t.co/ciYxDXwhZ5 — ynet עדכוני (@ynetalerts) June 27, 2020

وأفادت الصحيفة العبرية بأنه تم استدعاء 500 إسرائيلي من وحدات الإخلاء والإنقاذ من خلال مروحيات وطائرات النقل العسكرية من طراز هيركوليس، لمحاكاة التعامل مع عمارتين سكنيتين في تل أبيب، أصيبتا إصابة مباشرة من صواريـخ دقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المناورة العسكرية الإسرائيلية حاكت حدوث دمار مضاعف وشديد وخراب لم تشهد مثله إسرائيل منذ سنين طويلة، يتخلل ذلك عشرات المحاصرين تحت الركام، بينهم قتلى، وذلك بفعل صواريـخ دقيقـة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الصواريخ تحمل رأس حربي يزن مئات الكيلوغرامات من المواد الناسفة، مدعية أنه يوجد مثل هذه الصواريخ حاليا في قطاع غزة وفي لبنان.