الكاظمي يترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني العراقي

ترأس رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني، بهدف مناقشة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكيفية مواجهتها.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مساء اليوم السبت، بأن مجلس الوزراء ثمَّن دور الجيش الأبيض، لتفانيهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين، وبشجاعتهم في القيام بدورهم الإنساني النبيل من أجل حماية الأمن الصحي للمجتمع العراقي.

وناقش مجلس الوزراء العراقي جملة من القضايا والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة كورونا، بما يضمن سلامة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للمصابين.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خصص لمناقشة جائحة كورونا، وإجراءات مواجهتها. pic.twitter.com/jQEoYEqHDC — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 27, 2020

وطالب الكاظمي وزارة الصحة بإصدار تعليمات تتضمن بروتوكولات لدخول المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات، وكذلك تعليمات تتعلق بمراجعة المواطنين إلى المؤسسات الصحية، بما يكفل حمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس.

وكلّف وزارة الصحة والبيئة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه الدعوة لطلبة كليات الطب في جامعات العراق كافة، للمرحلتين الخامسة والسادسة، الراغبين بالتطوّع للعمل في المستشفيات، بهدف دعم الجيش الأبيضفي المستشفيات وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا.

وناشد الكاظمي المواطنين كافة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، من أجل الحفاظ على سلامتهم، وحماية المجتمع من خطر كورونا، مشددا على توفير الحماية الكاملة للجيش الأبيض من أي اعتداءات.