حمدان بن زايد: جميع مستشفيات الظفرة أصبحت خاليةً تماما من حالات كورونا

نشر الحساب الرسمي لمكتب أبو ظبي الإعلامي، عبر التويتر، اليوم السبت، تصريحا لحمدان بن زايد آل نهيان أكد من خلاله خلو مستشفيات الظفرة تماما من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وقال بن زايد: "خلو كافة مستشفيات الظفرة من حالات "كوفيد-19” تحقق بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بتنفيذ استراتيجية الفحوصات الاستباقية من خلال برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي لاحتواء انتشار الفيروس".

حمدان بن زايد: خلو كافة مستشفيات الظفرة من حالات "كوفيد-19” تحقق بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بتنفيذ استراتيجية الفحوصات الاستباقية من خلال برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي لاحتواء انتشار الفيروس. pic.twitter.com/gH5AtccP43 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 27, 2020

​وأضاف: "نشيد بجهود كافة القطاعات الحكومية المختلفة والكادر الطبي والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة للاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع. المسؤولية مضاعفة على الجميع لمواصلة الجهود في المحافظة على المكتسبات الصحية والاستمرار في التقيد التام بجميع الإجراءات المعتمدة".

حمدان بن زايد: نشيد بجهود كافة القطاعات الحكومية المختلفة والكادر الطبي والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة للاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع. المسؤولية مضاعفة على الجميع لمواصلة الجهود في المحافظة على المكتسبات الصحية والاستمرار في التقيد التام بجميع الإجراءات المعتمدة. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 27, 2020

​وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء الماضي، رفع الحظر المفروض على حركة الأفراد بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.

وذكر حساب مكتب الاتصال لحكومة الإمارات عبر "تويتر": "الإعلان عن استكمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة، اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو، وبالتالي السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد".