السودان... إغلاق العاصمة بالكامل في ذكرى الثورة

أعلنت السلطات المعنية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، عدة إجراءات من شأنها إغلاق المدينة بالكامل، في يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الجاري، بالتزامن مع دعوات التظاهر في ذكرى الثورة.

وذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن يوسف آدم الضي، والى ولاية الخرطوم رئيس لجنة تنسيق أمن الولاية، أصدر بيانا حول مقررات اجتماع لجنة أمن الولاية فيما يتعلق بذكرى الثلاثين من يونيو.

وجاء في البيان أنه تقرر قفل الكبارى قفلا كاملا بدون استثناءات يومى التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو ويشمل القفل المعابر للولايات دخولا وخروجا، وكذلك قفل الأسواق والمحال التجارية والخدمية حتى لا تكون عرضه لاستهداف المندسين.

كما تقرر أيضا "تجميد إصدار تصاريح مرور جديدة لحين إشعار آخر. والتشديد على الحظر الصحى والالتزام الكامل بالموجهات والاشتراطات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا".

وتابع "تأمين موقف المواد التموينية ليومى 29و30 يونيو وتسليم حصص دقيق الخبز كاملة وتأمين موقف المواد البترولية".

وأضاف "مصاحبة وكلاء النيابة لقوات التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونية ميدانيا فى مواجهة المتفلتين".

واختتمت اللجنة بيانها بالقول "تناشد اللجنة الثوار والمواطنين عامة ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على سلمية الاحتفالات وعدم التعدى على المقار الحكومية وممتلكات المواطنين والابتعاد عن المواقع والمناطق العسكرية".

"كما تناشد اللجنة الثوار بضرورة اليقظة بالتبليغ الفورى عن المندسين وإبلاغ القوات النظامية بوجودهم وعدم الدخول معهم فى مواجهات مباشرة، وذلك إفشالا لمخططهم الساعي إلى جر الاحتفالات إلى مستنقع العنف".