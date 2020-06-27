اليمن... الجيش يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين جنوبي الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "أفراد القوات رصدوا طائرة مُسيرة للحوثيين كانت تحلق في سماء مدينة الدريهمي (جنوب الحديدة)، ثم قاموا باستهدافها بالسلاح المناسب وتمكنوا من إسقاطها".

ونشر المركز صورة للطائرة التي يعتقد أنها استطلاعية.

كانت القوات الحكومية أعلنت، الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة الحوثيين، بصاروخ أرض - جو، أثناء محاولتها اختراق أجواء تمركز القوات في مديرية كتاف بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وتعلن القوات اليمنية المشتركة بشكل متكرر إسقاط طائرات بدون طيار عائدة للحوثيين بعضها طائرات استطلاع ومنها طائرات مفخخة.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وفي السعودية التي تقود تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ضد الجماعة.