من البوكمال السورية... قائد فيلق القدس الإيراني: نكمل مسيرة سليماني

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم السبت، صورة قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، خلال زيارته إلى مدينة البوكمال السورية، في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن قاآني قوله "انطلاقا من أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يقفان خلف داعش، فيمكن الجزم بأن مؤامراتهما لم تنته بعد".

وأكد إسماعيل قاآني أنه "سيكمل مسيرة الشهداء والشهيد سليماني"، في إشارة إلى قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق، الجنرال قاسم سليماني.

🔹سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس طی روزهای اخیر با سفر به البوکمال در سوریه، از مناطق عملیاتی نبرد با داعش در این منطقه بازدید به عمل آورده است. pic.twitter.com/1ybIlj3yqg — سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (@SEPAHCYBERY) June 27, 2020

وأوضح قاآني أن الحرب ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) أدى إلى تفكيك سلطة هذا التنظيم، مضيفا أن النظام الأمريكي هاجم منطقة غرب آسيا سابقا، بحجة أحداث 11 سبتمبر/إيلول التي ارتكبها بنفسه.

وشدد قائد "فيلق القدس" الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، على "نحن عشاق النضال ومعنوياتنا هي سبب فشل أمريكا وإسرائيل والقضاء على بقايا داعش".