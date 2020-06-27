الكنيسة المصرية تتخذ قرارات جديدة بشأن إجراءات الزواج

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن إجراءات الزواج داخل الكنائس ستتم بحضور 10 أشخاص فقط.

وأكد تواضروس في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يذاع على قناة "دي إم سي" المصرية، مساء اليوم السبت، أن إجراءات الزواج ستكون متاحة داخل الكنائس عقب فترة عيد الرسل، بداية من 12 يوليو/تموز المقبل، وحتى 7 أغسطس/آب.

وأوضح تواضروس أن إجراءات الزواج ستكون بإجراءات محدودة للغاية، ممثلة في "الكاهن والشماس والعريس والعروسة و6 أفراد فقط من الأهل لتكون الكنيسة بها 10 أشخاص فقط".

وتابع البابا تواضروس الثاني أن هناك بعض الأشخاص وافقوا على تأجيل القيام بأكليل الزواج، وآخرين أقروا أو وافقوا على هذه الإجراءات وبعض الأشخاص قاموا بالإكليل إلكترونيا والظروف تختلف.

وحول طريقة "التناول"، أشار تواضروس إلى أنهما طريقتين، الأولى عادية والثانية للمرضى، وتم تحديد طريقة التناول للأب الأسقف بحسب الظروف الموجودة "لو كانت الأمور صحيحة نسير بالطريقة العادية، ولو هناك أي مشكلة أو هناك مرضى ممكن نستخدم الطريقة الثانية".