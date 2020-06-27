السودان يمدد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو/تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدنى للوكالة "تجديد الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح غد الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو القادم".

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى "رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".

تمديد اغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران حتى 12 يوليو القادم https://t.co/1GkHDb75tX#سونا #السودان pic.twitter.com/foMcEK0rZB — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 27, 2020

في السياق، أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، عن تسجيل 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة.

وبحسب أرقام وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة تفشي فيروس كورونا إلى 9257 إصابة، و572 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين منذ بدء تفشي الفيروس 4014 شخصا.

وتعد العاصمة الخرطوم أكثر المناطق تضررا من تفشي الفيروس حيث سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 117 إصابة، و5 حالات وفاة.