اليمن... الحوثي يكشف أسباب الخلاف بشأن الناقلة "صافر" ويشترط تخصيص عائدات الخام للرواتب

اشترط القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة المتهالكة صافر الراسية في محافظة الحديدة غربي اليمن، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" بصنعاء، أمس السبت، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الخلافات على صهريج صافر ليس على نزول فريق التقييم كما يحاول البعض تصويره".

وأضاف أن الخلافات "على ضمان إصلاح (صافر) بعد التقييم، إن وجد، وكتابة آلية لضخ النفط قبل كنقطة ثقة، تقدم غير مجتزئة كما هو بمقترح الأمم المتحدة ووثيقة الحل الشامل (في إشارة إلى رؤية الجماعة لإيقاف الحرب)".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، كانت قد طالبت في 9 مايو/أيار الماضي الحوثيين، بالتعاون مع المبعوث الدولي إلى اليمن، والسماح للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط "صافر" بالقرب من ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

كما تحذر الحكومة اليمنية من خطورة غرق خزان النفط العام في رأس عيسى "صافر" وذلك بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين للسماح على الفور ودون تأخير أو شروط مسبقة بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة لإجراء عملية التقييم والصيانة اللازمة وتفريغ كميات النفط المخزنة قبل حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم.