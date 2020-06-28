الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية على خلفية انتهاكها الأعراف الدبلوماسية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن وزارة الخارجية اللبنانية وجهت استدعاء خاصا لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، وذلك على خلفية الأحداث المرتبطة بها التي حصلت يوم أمس السبت.

وذكرت قناة "LBCI" اللبنانية أن وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي استدعى السفيرة الأمريكية إلى مكتب وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت.

وبحسب المصادر، فإن الوزير حتي سيلتقي السفيرة الأمريكية غدا الاثنين عند الساعة الثالثة بعد الظهر لإبلاغها أنه وفق اتفاقية فيينا لا يجوز لسفير أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر ولا يجوز أن يتضمن كلامها تحريضاً للبنانيين على جزء آخر من اللبنانيين مشارك في السلطة.

وأصدر قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا قالت أمس الجمعة، إن "اللبنانيون لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".