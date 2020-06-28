وكالة: أكثر من 34 ألف مواطن غادروا الكويت إلى مصر خلال 19 يوما

أعلن مصدر كويتي "رفيع المستوى"، مغادرة 34 ألفا و274 مصريا عالقًا إلى محافظات: القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية، عبر 211 رحلة جوية خلال الأيام التسعة عشر الماضية.

وأوضح المصدر في تصريح لـ وكالة أنباء "الشرق الأوسط" في الكويت، اليوم الأحد، أنه "خلال الفترة من 10 إلى 28 يونيو/حزيران الجاري، غادر 15 ألفا و46 "مصريا عالقا" إلى القاهرة على متن 79 رحلة جوية، فيما غادر 12 ألفا و25 "مصريا عالقا " الى محافظة سوهاج، على متن 83 رحلة جوية وغادر 4 آلاف و276 "مصريا عالقا" إلى محافظة أسيوط على متن 29 رحلة جوية".

وأضاف أن "ألفين و493 عالقا غادروا إلى الإسكندرية على متن 17 رحلة جوية، و434 عالقا غادروا إلى الأقصر عبر 3 رحلات جوية".

يذكر أن حركة الطيران توقفت في مطار الكويت الدولي منذ شهر مارس/آذار الماضي، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، حيث كان يسمح فقط برحلات إجلاء العالقين، دون السماح بعودة المقيمين المتواجدين خارج الكويت.