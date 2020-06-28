القضاء العراقي يصدر بيانا بشأن حماية الكوادر الطبية

شدد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية.

ووجه مجلس القضاء الأعلى محاكم التحقيق المختصة ومكاتب الادعاء العام بضرورة التشدد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية".

وأكد البيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "توجيهات صدرت من قبل مجلس القضاء الأعلى بأهمية تشديد الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الكوادر الطبية".

وألقت شرطة محافظة ذي قار، الجمعة الماضية، القبض على شخصين بعد اعتدائهما على الكوادر الطبية في مستشفى الحسين التعليمي.

وأصدرت مديرية شرطة ذي قار بيانا جاء فيه "تعاملت مديرية شرطة محافظة ذي قار مع حادثتين متفرقين لاعتداء على أطباء وكوادر طبية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة ثلاثة متهمين للقضاء.

وبينت قيادة شرطة المحافظة أنها مستنفرة لجميع امكانيتها لتوفير الأجواء الأمنة للكوادر الطبية والمواطنين وتم تعزيز الحماية للمستشفى من قبل فوج حماية حفظ النظام الثاني الى جانب القوة الاساسية، والتي تتعامل مع جميع البلاغات والشكاوى ضمن أطر القانون.

من جانبه قال قائد شرطة ذي قار والمنشات العميد حازم محمد الوائلي"إننا دخلنا في حالة تأهب قصوى لتقديم أي خدمات طارئة للجيش الابيض الذين يدافعون عن الصحة العامة مواصلين جهودهم لإنقاذ أرواح المصابين بهذا الفيروس اللعين".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، أن البلاد في طريقها للدخول بمرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان "شهدت الأيام الماضية تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .