جنبلاط يهاجم وزير الخارجية اللبناني لاستدعائه السفيرة الأمريكية

هاجم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، النائب السابق وليد جنبلاط، قاضي الأمور المستعجلة محمد مازح بسبب قراره القضائي بشأن السفيرة الأمريكية، بالإضافة إلى هجومه على وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي.

وجاءت تصريحات جنبلاط من خلال تغريدة كتبها على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة، القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات يسير على خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي".

يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والادارة.القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات يسير عل خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي .في الخارجية فان الوزير يذكرنا بوليد المعلم .في المالية مدير نافذ يعبث بالارقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية .قي الادارة عسس من المستشارين الحاقدين pic.twitter.com/FjBNtCUGOw — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 28, 2020

وأضاف جنبلاط قائلا "في الخارجية فإن الوزير يذكرنا بوليد المعلم وزير الخارجية السورية، وفي وزارة المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية، في الإدارة عدد من المستشارين الحاقدين".

وأصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا قالت أمس الجمعة، إن "اللبنانيون لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".