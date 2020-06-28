"الانتقالي اليمني": نرحب بأي مبادرة جادة لوقف القتال وتنفيذ اتفاق الرياض

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، نزار هيثم، إن قيادة المجلس ترحب بأي مبادرة جادة لوقف إطلاق النار جنوب اليمن، وتنفيذ اتفاق الرياض، بشكل فوري.

وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن المجلس الانتقالي يعتمد على دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذي يسعون جاهدين لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأكد هيثم أن المجلس الانتقالي ملتزم وإيجابي بهدف تنفيذ هذا الاتفاق، لأن المجلس الانتقالي يعلم بأن اتفاق الرياض سيكون المخرج الآمن في هذه المرحلة لتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.

وأشار نزار هيثم إلى أن هناك صراعا واضحا بين الأطراف التي تتنازع على الحكومة الشرعية حاليا التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبين أطراف تنتمي إلى حزب الإصلاح المنتمي لجماعة "الإخوان"، موضحا أن هذا الصراع أدى إلى تأخير تنفيذ اتفاق الرياض لأكثر من سبعة أشهر حتى الآن.

ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المجلس الانتقالي الجنوبي لوقف التصعيد جنوب اليمن، مؤكدا أن القبول باتفاق الرياض بشكله الأساسي يمثل ضرورة، وأن تنفيذه يجب أن يكون كاملا.