مصر تتيح برامج مكافحة العدوى وبروتوكولات علاج كورونا للأطقم الطبية

أعلنت مصر، اليوم الأحد، أنه تم إتاحة برامج مكافحة العدوى وبروتوكولات علاج كورونا للأطقم الطبية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الصحة المصرية أرسلت بخطاب للنقابة العامة لصيادلة مصر، للإعلان عن تفعيل المنصة التعليمية الخاصة بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي ورفع برامج مكافحة العدوى وبروتوكلات علاج فيروس كورونا المستجد (covid19) طبقا لأحدث الأدلة العلمية وما توافق عليه الخبراء باللجنة العلمية المشكلة من قبل وزارة الصحة لوضع بروتوكولات العلاج المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه البرامج التدريبية متاحة للأطقم الطبية بالمجان مع منح شهادة معتمدة من الأكاديمية مع إمكانية الدخول للمنصة التعليمية من أي مكان وفي أى وقت بعد دخول كلمة المرور وكلمة السر.