حوالي 50 ألف طن... سوريا الأولى عربيا والسادسة عالميا بإنتاج الكرز

أعلنت وزارة الزارعة والإصلاح الزراعي السورية أن إنتاج محصول الكرز لهذا الموسم في البلاد بلغ 49896 طناً، بشكل تقديري.

وقال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة السورية، المهندس عبد المعين قضماني، في تصريح لمراسل وكالة "سانا" للأنباء أن "سورية تحتل المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في إنتاج هذه الفاكهة، على الرغم من أنها أنتجت العام الماضي نحو 55 ألف طن، عازياً تراجع الإنتاج هذا العام إلى الظروف الجوية".

وأكد قضماني أن "المشاتل التابعة للوزارة أنتجت الموسم الماضي 74527 غرسة كرز مطعم تم بيعها للفلاحين بأسعار رمزية 300 ليرة كنوع من الدعم لهم لافتاً إلى أن خطة هذا العام هي إنتاج 104 آلاف غرسة كرز مطعم".