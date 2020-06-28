ضبط ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺩﻧﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ مع تفشي كورونا في العراق... صور

في فترات الأزمات، تظهر معادن الناس الحقيقية، شعار نكرره جميعا، لكن، اليوم، ونحن نعيش أزمة صحية عالمية، تظهر فعلا أمامنا عينات مختلفة من الناس.

أعلن جهاز الأمن الوطني، العراقي، اليوم الأحد، إلقاء القبض على مندوب أحد المذاخر الدوائية يبيع كبسولات مليئة بالطحين، وبحوزته علاج مغشوش. وفقا لموقع "بغداد اليوم".

وذكر الجهاز في بيان أنه "بناء على معلومات المواطنين الواردة عن طريق الخط الساخن (131)، والتي تفيد بتوزيع دواء مغشوش إلى الصيدليات، سارع جهاز الأمن الوطني بتشكيل فريق عمل لغرض التحري والمراقبة واستحصال الموافقات القانونية لتقصي الحقائق".

وأضاف البيان، أن "الفريق تمكن بعد التأكد من صحة المعلومات، من إلقاء القبض على مندوب أحد المذاخر الدوائية، وبحوزته ما يقارب عشرة الاف كبسولة مملؤة بالطحين تباع بعنوان فيتامين (سي) للمواطنين".

جهاز الأمن الوطني يعتقل مندوب أحد المذاخر الدوائية في بغداد، بحوزته 10 آلاف كبسولة معبأة بمادة الدقيق "الطحين" تباع للمواطنين بعنوان "فيتامينات". pic.twitter.com/DMBWhvboeS — Adnan Awadh (@AdnanAwadh) June 28, 2020

وأشار البيان إلى أن "المتهم مع المضبوطات قد جرى التحفظ عليهما، لحين استكمال التحقيقات وإحالته الى الجهات القضائية المختصة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق، أن البلاد في طريقها للدخول بمرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

يحدث في العراق فقط

في حكومات الاحزاب الفاسدة مابعد عام 2003

الامن الوطني يلقي القبض على مندوب احد المذاخر الدوائية يبيع الطحين على انه "فيتامين C”

المصدر

#قناة_اسيا pic.twitter.com/az4F6IMBNx — العراقي الفراتي (@IraqiForati) June 28, 2020

وقالت الوزارة في بيان " شهدت الأيام الماضية تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية ".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء ، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس