السعودية... توجيه من وزير الحرس الوطني

أصدر الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني السعودي، توجيها جديدا بشأن التقدم لكلية الملك خالد العسكرية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الأمير عبد الله بن بندر، وجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1442 هجرية (2020).

ولفتت الوكالة إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيا على موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، حيث سيبدأ من (الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو/ حزيران الجاري، وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز المقبل، مضيفة: "سيكون ذلك حسب تقويم أم القرى وعلى مدار ٢٤ ساعة".

وذكرت كلية الملك خالد العسكرية أنه "يلزم استكمال المعلومات المطلوبة، وأن المتقدم يتحمل أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة".

وتابعت، بحسب "واس": "لن يتم النظر في أي طلب غير مستوف لشروط القبول والتسجيل، مشيرة إلى أن نتائج الترشيح الأولى ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال".

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن "الكلية دعت الراغبين بمعرفة شروط القبول وتعليمات التسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة، حيث يتوجب على المتقدم أن يكون لديه حساب مفعل في (أبشر) وذلك لتمكينه من إكمال إجراءات التسجيل لاحقا على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الوطني الموحد".