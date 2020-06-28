"فضيحة" داخل مستشفى عراقي... والسلطات تتدخل

وجهت وزارة الصحة العراقية الاتهام لإدارة مستشفى الحسين بالناصرية والقوات الأمنية المسؤولة عن تنظيم الدخول للمستشفى، بالتقصير والتسبب في نفاد الأكسجين.

وبحسب قناة "السومرية"، أشارت الوزارة في بلاغ إلى أن كميات الأكسجين المجهزة من وزارة الصناعة ليست بالجودة المطلوبة وغير كافية، كما أنها تختلف عما يعلن عنه.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر: "هناك تقصير إداري وأمني أكثر مما هو تقصير بتجهيز مادة الأكسجين. من أهم الأمور للمصاب هي الأكسجين ".

وأضاف "كل مريض معه عدد من المرافقين من خمسة إلى 10 ونحن نقدر ذلك، إلا أن هناك قصور إداري في المستشفى والقوات الأمنية المسؤولية عن ضبط الأعداد الداخلة للمستشفى".

وأكمل المتحدث "المرافقون بدأوا حجز قناني الأكسجين لديهم، وتلك مادة من المفترض أن يوفرها كادر المستشفى وليس مرافق المريض".

وأتم "وزارة الصحة واجبها التخطيط بشكل عام، لكن هذا التقصير مسؤولية الإدارة المحلية، وهو تقصير واضح. الوزارة قامت بدورها وزودت المحافظة بكميات إضافية".