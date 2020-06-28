محمد بن راشد ينعي إماراتيا أسس أول بنك إسلامي في العالم

نعى محمد بن راشد، حاكم دبي، سعيد أحمد آل لوتاه، والذي انشأ أول بنك إسلامي في العالم.

وقال محمد بن راشد، إن سعيد أحمد كان تاجرا عصاميا "له بصماته في اقتصاد دبي".

حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي..له يد طولى في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام .. عرفت فيه عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة.. رحمك الله.. وتقبل عملك .. وألهم أهلك الصبر والسلوان .. pic.twitter.com/SOKzXl9meq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 28, 2020

وتابع في تغريدة بحسابه الرسمي عبر موقع تويتر، أن سعيد أحمد كان "أبا لكثير من الأيتام".

وأشار بن راشد إلى أنه عرف في "الحاج سعيد" عقلا راجحا وحكمة وسكينة.

وسعيد آل لوتاه ولد في 1923، وبدأ حياته العملية بتجارة اللؤلؤ بين الخليج العربي والهند وسواجل أفريقيا.

وكان حسب صحيفة البيان الإماراتية، من أوائل من أسسوا شركات للمقاولات في دبي، وأسس كلية دبي الطبية للبنات في عام 1986، وكذلك أول كلية للصيدلة في دبي عام 1992.