تحقيقات سرية في لبنان حول تعرض موكب الحريري لحادث أمني

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الدين الحريري، مساء اليوم الأحد، بيانا علق فيه على نبأ نشرته وسائل إعلام عربية ومحلية، عن وقوع حادث أمني لدى مرور موكبه في البقاع شرقي البلاد منذ أكثر من أسبوع.

ووفقا لمراسلة "سبوتنيك" في لبنان، قال البيان إن "المعلومات التي وردت في التقرير "الحدث" صحيحة إجمالاً، إلّا أنه ومنعاً للتأويل، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي، يهمنا التوضيح أن الرئيس سعد الحريري أُبلغ من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، أي قبل 11 يوماً".

وأضاف "بما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعاً لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة".

وأوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، اليوم الأحد، "تعليقاً على ما يتم تداوله عن تعرض موكب دولة الرئيس سعد الحريري لحادث أمني اثناء تواجده في منطقة البقاع بتاريخ 17-6-2020 ومنعاً للتأويل والتحليلات المختلفة، أنه بتاريخ 17 الجاري، وتزامنا مع تواجد دولة الرئيس سعد الحريري في منطقة البقاع الأوسط، شاهد أحد المواطنين انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الارض فعمد الى الابلاغ عن ذلك.

وأضافت المديرية: "بناء عليه، تم اتخاذ الاجراءات العملانية المباشرة بحيث بدأت شعبة المعلومات التحقيقات بإشراف القضاء المختص وبسرية تامة حرصاً على عدم استغلال الحادث بسبب الاوضاع السائدة في البلاد، كونه قد تبين ان موكب دولة الرئيس سعد الحريري لم يتعرض لأي حادث مباشر اثناء تواجده في المنطقة التي كان يقوم بزيارتها".

ولفتت إلى أنه "منذ تاريخ حصول الحادث ما زالت التحقيقات مستمرة وبسرية تامة توصلاً لبيان جميع المعطيات المحيطة بما جرى في المنطقة في ذلك الحين".

وطلبت المديرية من وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر وعدم تبني اي روايات قبل التوصل الى نتائج نهائية في التحقيقات.

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية قد تداولت أخباراً عن وقوع حادث أمني لدى مرور موكب رئيس الوزراء السابق سعد الدين الحريري في منطقة البقاع.

وأشارت قناة "الحدث" السعودية، إن "صاروخاً انفجر على بعد 500 متر من موكب الحريري، الذي جال على منطقتي مكسة وكفريا البقاعية، وذلك خلال عودة الموكب المؤلف من 30 سيارة مجهزة بأحدث تقنيات التشويش، من البقاع إلى بيروت".

ولفتت إلى أن الحريري أكمل طريقه إلى بيروت، وعملت الأجهزة الأمنية على تمشيط المحيط حيث عثرت على بقايا صاروخ.