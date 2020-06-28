الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأحد، عن حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة.

وأوضح الديوان الملكي في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه توفى الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وبحسب بيان الديوان الملكي: "سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الاثنين في الرياض"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

بيان من #الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز.https://t.co/GofnJlBiYl#واس pic.twitter.com/6RxbCqKCPJ — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 28, 2020

يتبع...