تفاصيل أول سيارة كهربائية سيتم تصنيعها في مصر

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الأحد، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري، شهد يوم الخميس 18 يونيو/ حزيران، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، مشيرة إلى أن ذلك جرى "عبر تقنية الفيديو كونفرانس".

ولفتت الصحيفة إلى أن مذكرة التفاهم كانت بشأن إنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا، مشيرة إلى أن السيارة يمكنها قطع مسافة 500 كيلومترا، على سرعة 60 كم/ ساعة، بينما يقل مداها إلى 351 كيلومترا إذا تحركت بسرعتها القصوى البالغة 145 كم/ ساعة.

وأوضحت الصحيفة أن الشحن البطئ لبطارية السيارة يستغرق من 6 إلى 8 ساعات، بينما يمكن شحنها بنسبة 80 في المئة بمعدل أسرع عند الضرورة، مشيرة إلى أن سعر بعض نسخها يصل إلى 360 ألف جنيه، بينما يتم التفاوض على أسعار أقل وفقا لتكلفة الإنتاج، الذي من المتوقع أن قبل نهاية 2021.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم الاتفاق على إنتاج أحدث الطرازات التي تنتجها شركة دونغ فينغ الصينية، التي تتناسب مع السوق المصري وحققت نجاحا كبيرا في الصين خلال السنوات الماضية وهي السيارة "E 70" مع إجراء تجارب عليها في مصر، مشيرة إلى أنه من المخطط أن يتم تقديم دعم بقيمة 50 ألف جنيه لأول 100 ألف شخص يشترون السيارة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات، وإحلالها مكان التاكسي الأبيض أسوة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض في عام 2008.