السودان... تحذير من وزير الإعلام إلى الصحف

وجه وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، تحذيرا إلى الصحف ووسائل الإعلام.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، إنه يجب على الصحف عدم استقاء الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية للأفراد، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وتابع الوزير والناطق الرسمي باسم الحكومة "الفترة الحالية مليئة بالإشاعات مؤكدا ضرورة توخي الحذر في نقل وأخذ الأخبار داعيا الى أخذ الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية".

وأكد فيصل أن لجنة الطوارئ العليا حريصة على التواصل مع الإعلام وإيصال الأخبار إلى الرأي العام من مصادرها.

وأوضح وزير الإعلام "واصلت اللجنة العليا للطوارئ اجتماعاتها وتلقت التقارير من مختلف الجهات ذات الصلة بإجراءات الطوارئ الصحية وتداولت حول التقارير الميدانية".

وخرجت اللجنة بقرارات منها "تمديد الحظر الشامل كما هو عليه لأسبوع إضافي" في البلاد.