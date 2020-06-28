شبيه السلطان قابوس يثير حنين الشعب العماني... صور وفيديو

أثار شبيه سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر بسبب الشبه الكبير.

المواطن العماني منصور بن خلفان الفوري، يقول الكثيرون إنه نسخة طبق الأصل من السلطان قابوس في هيئته التي اعتاد عليها العمانيون قبل مرضه.

وكتبت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي "منصور الفوري، شبيه السلطان قابوس طيب الله ثراه ،،سبحان الله، يخلق من الشبه 40".

الشيخ منصور بن خلفان الفوري به ملامح من والدنا السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه



سبحان الله ، يخلق من الشبه ٤٠#ظفار#أعز_الرجال_وأنقاهم#قابوس_في_قلوبنا pic.twitter.com/4IbT9AafrD — ❤‏بـســمـة؏ــُمـان 🇴🇲 (@basmah_oman) June 27, 2020

وغردت مستخدمة أخرى "منصور بن خلفان الفوري شبيه أبونا السلطان قابوس طيب الله ثراه".

قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي، كان السلطان التاسع لسلطنة عمان والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صور لظهور شبيه طبق الأصل من الراحل السلطان قابوس بن سعيد، مؤسس عمان الحديثة.

يخلق من الشبة اربعين pic.twitter.com/7DlJpLgsRO — ‏R.sH آبو وعُ ـــــد idss748295 (@4Oy6FHusjdXAKG9) June 28, 2020

وكان السلطان قابوس صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته في العاشر من يناير/كانون الثاني 2020 عن عمر ناهز الـ79 عاما.