لماذا تم حذف أعداد الحالات التي تحولت إلى سلبية من بيان الصحة المصرية؟

حذفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، في بيانها اليومي بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، الفقرة التي تتعلق بعدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية، والذي كانت تعلنه بصفة مستمرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة بفيروس كورونا يعد مؤشرا لتعافي المريض".

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر له قوله، إنه "لم يعد شرطاً إجراء تحاليل PCR للمصابين من الأعراض الخفيفة والمتوسطة للتأكد من تعافيهم، ويتم ملاحظة زوال الأعراض المرضية عليهم طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة".

وأضاف أنه "بحسب تلك التوصيات التي بدأت الوزارة تفعيلها هذا الشهر، فإن المريض بدون أعراض يعتبر متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ إيجابية اختبار PCR لفيروس كورونا المستجد، ولا يتم عمل الاختبار مرة أخرى".

تابع "كما أن المريض ذو الأعراض الطفيفة يعتبر متعافيا بعد مرور 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بشرط عدم ظهور أي أعراض من ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية في آخر 3 أيام، ولا يتم إجراء اختبار PCR مرة أخرى".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.