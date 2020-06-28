قادمين من الهند والسودان… عودة 230 يمنيا عالقا في الخارج بسبب "كورونا"

عادت، اليوم الأحد، دفعتين من اليمنيين العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى بلادهم قادمين من الهند والسودان.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، أن "139 عالقا في الهند، وصلوا، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن الدولي (جنوبي اليمن)، بعد إجرائهم فحص الـ(بي سي آر) وتأكد سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا".

وأشارت الوكالة إلى "أن الرحلة هي الخامسة لإجلاء العالقين من الهند"، لافتة إلى "أن الرحلة القادمة من العاصمة نيودلهي ستكون الثلاثاء القادم".

وأضافت الوكالة: "وصل 91 من اليمنيين العالقين في السودان، إلى مطار عدن الدولي، بعد فحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا".

يشار إلى أن وزارة الصحة اليمنية أعلنت، اليوم الأحد، وفاة 6 حالات بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت 15 إصابة جديدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما رفع الإجمالي إلى 1118 حالة.

يضاف إلى ذلك حصيلة الإصابات المعلنة بـ"كورونا" في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله، البالغة 4 حالات بينها حالة وفاة وحالتا شفاء.