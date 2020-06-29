قطر تقرر تخفيف القيود والإجراءات بعد انحسار كورونا

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الإثنين، أنها ستخفف قيود فيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، حيث ستقوم بإعادة فتح المطاعم والشواطئ والمتنزهات على نحو محدود وذلك بعد تجاوز ذورة العدوى وبدء تراجع عدد المصابين في البلاد.

نقلت وكالة "رويترز" بيان اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر وجاء فيه: إن "المطاعم ستعاود أنشطتها بطاقة استيعابية محدودة اعتبارا من أول يوليو تموز وكذلك الشواطئ والمتنزهات".

وأعلنت قطر عن رصد 750 حالة إصابة جديدة، يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 94413 إصابة و110 وفيات.

وفي السياق نفسه، أعلنت قطر عن تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لإيجاد علاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" تعهدت دولة قطر بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لدعم التوصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، بالإضافة إلى مساهمتها بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات.