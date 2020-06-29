فنانة سورية تعلن عن إصابتها بمرض نفسي

نشرت الفنانة السورية، تولين البكري، على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، أنها فخورة بمرضها، وتحاول مكافحته وقالت: "أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك، رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل، لحظات جنوني وصولا لاكتئابي الحاد".

وأضافت قائلة: "أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي، ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا. نحن تلك الفئة القليلة من المجتمع التي تشعر أكثر، نطير فرحا لرؤية قوس قزح".

وأردفت تولين قائلة: "نحس بثقل العالم إذا ما شعرنا بالقلق، ونحزن أيضا بشدة لموت شخصيتنا المفضلة. نحن طبيعيون لكن في نطاق أوسع كأي شخص آخر. نحن فقط نعيش أكثر".

وأشارت إلى أن "المرض النفسي لم ولن يكون أبدا وصمة عار، سواء أرادت الاعتراف بذلك أو لا".