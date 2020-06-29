الجمارك اللبنانية: لا قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية

رد مصرف لبنان المركزي على خبر منع إدخال مبالغ مالية تفوق الـ 2000 دولار أمريكي عبر مطار بيروت الدولي، معتبراً أن هذا الأمر عار من الصحة تماماً وهو جزء من الحملة التي تشنها بعض الجهات لزعزعة الاستقرار النقدي.

وأوضحت ​المديرية العامة للجمارك​ في بيان، اليوم الإثنين، إنه "ليس هناك من قيود على إدخال الأموال النقدية عبر ​المطار​ والمرافئ الحدودية الأخرى، إلا أنه يقتضي التصريح عن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته 15 ألف ​دولار​ أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى".

وأكدت أن إجراءات التصريح لا تستغرق سوى بضع دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.

وأعلنت أنها تتفهم ازدياد إدخال مبالغ نقدية مع المسافرين بالنظر للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها الوطن.

ودعت المديرية المسافرين إلى مراجعة مكتب الجمارك في المطار في حال حدوث أي إشكال بهذا الخصوص.

هذا وفتح مطار بيروت الدولي، يوم الأربعاء الماضي، للطائرات الخاصة، وستبدأ الرحلات التجارية يوم الأربعاء المقبل في بداية شهر تموز المقبل بنسبة 10% فقط من حركة الطيران السابقة، وسيقتصر عدد الرحلات اليومية على نحو 20 رحلة يوميا.