مصر... عجز الميزان التجاري ينخفض بنسبة 45% في أبريل الماضي

القاهرة - سبوتنيك. وتراجع عجز الميزان التجاري في مصر في أبريل/نيسان الماضي، قياسا بالشهر نفسه من عام 2019 بنسبة 45%، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة، اليوم الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، فقد بلغت قيمة العجز التجاري في مصر في أبريل الماضي 2.36 مليار دولار، مقابل 4.28 مليار دولار في أبريل 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 45%.

وأوضحت النشرة أن قيمة الصادرات أيضا تراجعت بنسبة 32.3% في أبريل الماضي، مقابل 2.72 مليار دولار في أبريل 2019، بنسبة انخفاض بلغت 32.3%.

وأرجعت النشرة انخفاض قيمة الصادرات إلى "انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها أسمدة بنسبة 9.9 %، منتجات البترول بنسبة 69.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 15.0 %، بطاطس بنسبة 18.6 %".

فيما ارتفعت قيمة بعض الصادرات في نفس الشهر قياسا بأبريل 2019، مثل الفواكه الطازجة والتي ارتفعت بنسبة 20.2 %، والخضروات المجمدة بنسبة 3.5 %، ومسطحات الحديد والصلب بنسبة 44.6 %.