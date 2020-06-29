أثار ضجة... السعودية تكشف عن "دهان عجيب" لمواجهة صواريخ "أنصار الله"

أثار تقرير تلفزيوني سعودي حول اختراع دهان مضاد للطائرات المسيرة والصواريخ، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مراسل قناة "العربية"، هاني الصفيان، فإن هذا "الدهان من ابتكار هيئة الصناعات العسكرية السعودية، هو دهان عجيب بالفعل، فهو ليس مصنوعا من مادة إسمنتية أو خرسانية، ولكنه طلاء تدهن به المباني الحكومية والمطارات، وله القدرة على امتصاص الانفجارات الكبيرة الناتجة عن صواريخ كروز وقذائف الكاتيوشا وصواريخ الطائرات المسيرة".

دهان عجيب تنتجه الصناعات العسكرية السعودية، وتقول إنه "يحمي المباني من قصف المدافع والصواريخ"

هكذا تنتهي الحاجة إلى منظومات دفاعية مثل باترويوت الأميركية وأس 300 و 400 الروسية.. والأهم أن صواريخ الحوثيين التي تخترق أجواء السعودية ستتحول بردا وسلاما بمجرد اقترابها من الدهان العجيب pic.twitter.com/kXMEeGRVGe — ماجد عبد الهادي Majed Abdulhadi (@majedabdulhadi) June 28, 2020

وقال أحد المغردين "دهان عجيب تنتجه الصناعات العسكرية السعودية، وتقول إنه "يحمي المباني من قصف المدافع والصواريخ".

هكذا تنتهي الحاجة إلى منظومات دفاعية مثل باترويوت الأمريكية وأس 300 و 400 الروسية.. والأهم أن صواريخ الحوثيين التي تخترق أجواء السعودية ستتحول بردا وسلاما بمجرد اقترابها من الدهان العجيب".

على نشرة #الرابعة بعد قليل ، سأكون معكم من داخل مصنع سعودي ، الثالث على مستوى العالم في إنتاج مواد دهان نوعية ، مضادة للصواريخ والطائرات المسيرة . pic.twitter.com/BGKrmQ0Z5L — هاني الصفيان (@H_alsufayan) June 15, 2020

وقال آخر إن "الاختراع القادم معجون أسنان مضاد للقنابل النووية"، فيما يقول ثالث: "ثبت الدهان العجيب قدرتة على التغلب على ألم الصواريخ البالستية".

ويرى مغرد تأثير الدهان على صواريخ الحوثي كالتالي: "الصاروخ ينزلق ويرجع للسماء بسبب الدهان العجيب والطائرات المسيرة تعود أدراجها بالانزلاق... رفعتم رؤوس شعبكم وأصدقائكم".