وفاة 7 مصابين بكورونا إثر حريق بغرفة عزلهم في مستشفى بمصر... وقرارات عاجلة للنيابة

لقي 7 مرضى مصرعهم في حريق شب بقسم عزل مخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد بأحد المستشفيات الخاصة في محافظة الإسكندرية الساحلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية مصرية اليوم الاثنين.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" فقد اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين، في قسم مخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى خاص بشارع محمد نجيب بحي المنتزه شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع 7 مرضى "6 رجال وسيدة" نتيجة اختناقهم دون حروق".

وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بجهاز تكييف بالمكان المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، بحسب الصحيفة.

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع الحريق، وأصدر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، 7 قرارات عاجلة، لكشف أسباب الحادث وملابساته.

وتضمنت القرارات "سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، ونقل جثث المتوفين إلى مكان آخر لبيان سبب الوفاة، واستدعاء مدير ومسؤولي المستشفى لسؤالهم، والتحفظ على ملف المستشفى وإحضاره إلى النيابة العامة".

كما تضمنت "مراجعة تراخيص الأمن الصناعي ومدى تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المستشفى، واستدعاء مسؤولي العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة لسؤالهم عن مدى صحة التراخيص الممنوحة للمستشفى ومنها السماح بإنشاء قسم لعزل مرضى كورونا".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.