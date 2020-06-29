الرئيس اللبناني: تنقيب إسرائيل عن النفط في المنطقة المتنازع عليها مسألة في غاية الخطورة

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الاثنين، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان مسألة في غاية الخطورة.

قال الرئيس اللبناني خلال استقباله بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك على رأس وفد إنه "يتابع المعلومات التي تحدثت أمس عن قرار العدو الإسرائيلي التنقيب عن ​النفط​ والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان قرب "البلوك رقم 9".

واعتبر أن هذه المسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا، مشدداً على أن لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه حيث "بلوكات" النفط والغاز وخصوصا "البلوك رقم 9" الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خلال أشهر.

وأطلقت الحكومة اللبنانية رسميا مرحلة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك في احتفال رسمي نظمته وزارة الطاقة والمياه احتفالاً بتوقيع العقود النفطية مع شركات ثلاث.

وكان لبنان قد رفض اقتراحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل يقتطع بمقتضاه 40 في المئة من الرقعة النفطية رقم 9 (حوالي 860 كم مربع)، التي جرى تلزيم الشركات بأعمال التنقيب والحفر فيها.