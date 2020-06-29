عمرو الليثي يلجأ للشرطة ضد رئيس مجلس إدارة قناة "النهار"

لجأ المذيع المصري الشهير، عمرو الليثي، إلى السلطات الأمنية لتحرير محضر ضد شبكة تلفزيون "النهار" الذي عمل رئيسا لها منذ سبتمبر/ أيلول 2018، وذلك للإبلاغ بأنه لم يتقاض راتبه لمدة 6 أشهر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الليثي، وهو مقدم برنامج "واحد من الناس"، تقدم ببلاغ ضد رئيس مجلس إدارة المحطة، علاء الكحكي، وذلك لعدم حصوله على راتبه لمدة 6 أشهر.

وكان الليثي، في وقت سابق، قد اعتذر عن الاستمرار في العمل بقناة "النهار"، وأبلغ محاميه طارق جميل سعيد، القناة باعتذاره عن الاستمرار في العمل بشكل رسمي.

وكانت شبكة تلفزيون "النهار" قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسا لقنوات الشبكة، منذ سبتمبر 2018، بالإضافة إلى تقديمه برنامج "واحد من الناس" على شاشة القناة.

يأتي هذا بالتزامن مع الإعلان عن تقديم الليثي لبرنامج جديد، يحمل اسم "خط الخير"، يذاع على أثير إذاعة "راديو مصر"، ضمن انطلاقة البرامج الجديدة في الخريطة البرامجية لراديو مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن البرنامج الإذاعي الجديد يدور في إطار خدمي وتنموي، ولدعم البحث العلمي والموهوبين والمتميزين في شتى المجالات.