توجيه جديد من السيسي بشأن شهداء الجيش والشرطة والأطباء في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، توجيها بشأن شهداء الجيش والشرطة والأطباء.

وجه السيسي، خلال افتتاح عدد من المشاريع القومية والتنموية، بكتابة أسماء شهداء الجيش والشرطة والأطباء على المحاور والجسور الجديدة، وقال: "مننساش نكتب أسامي شهداء الجيش والشرطة وحتى الأطباء على المحاور والكباري الجديدة".

يذكر أن الرئيس المصري افتتح صباح اليوم، عددا من المشروعات لتطوير منطقة شرق القاهرة وقصر البارون بعد تطويره والذي كان يعاني من الإهمال على مدار سنوات طويلة، وكذلك مطاري سفنكس، والعاصمة الإدارية الجديدة.