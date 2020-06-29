رسالة جديدة من السيسي: نعيش في منطقة متشابكة ومن الصعب الانعزال داخل الحدود

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن "الأمن المصري القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بمحيطها الإقليمي".

وأضاف السيسي، خلال كلمة نقلها التلفزيون المصري ، أن "خطر الإرهاب كان على رأس ما نواجهه خلال السنوات الماضية"، مشددا على أن "مصر دائما تجنح للسلم رغم امتلاكها قدرة شاملة ومؤثرة في محيطها الإقليمي".

وقال: "نعيش وسط منطقة شديدة الاضطراب... والتشابكات والتوازنات في المنطقة تجعل من الصعوبة لدولة أن تنعزل داخل حدودها".

وأضاف أن استشراف مصر لحجم المخاطر والتحديات التي ربما تصل لتهديدات فعلية تتطلب التصدي لها بكل حزم على نحو يحفظ الأمن والاستقرار.

وقال إن "مصر لا تعتدي على أحد ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد، لكنها في الوقت نفسه تتخذ من إجراءات ما يحفظ أمنها القومي".

ولوّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشرعية أي تدخل عسكري مصري محتمل في ليبيا، على خلفية التصعيد العسكري هناك، مشددا على أن "مدينة سرت وقاعدة الجفرة في ليبيا تشكلان خطا أحمر" بالنسبة للقاهرة.