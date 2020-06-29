تقرير حكومي: نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي بلغ 1100 دولار

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، اليوم الاثنين، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي للفصل الأول من العام الحالي بلغ 1100 دولار.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجهاز المركزي، التابع لوزارة التخطيط في إحصائية له، إن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي 2020، بلغ مليونا و341 الف دينار أو ما يعادل 1100 دولار، مقارنة بالفصل الأول من عام 2019 التي بلغت فيها مليونا و707 ألف دينار او ما يعادل 1300 دولار بانخفاض بلغ 12.3%".

وأضاف أن "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للنصف الأول من العام الحالي انخفض أيضا عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي للفصل الرابع من عام 2019 التي بلغ 1400 دولار وبمعدل 21.4%".

وبحسب قناة "السومرية نيوز"، كشفت دراسة للأمم المتحدة، في عام 2018، أن العراق يحتل المركز 108 عالميا والـ10 عربيا من بين 122 دولة، في ترتيب الدول عالميا على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالدولار سنويا، فيما جاءت قطر بالمرتبة الأولى عالميا وتذيلت المغرب التصنيف العالمي بالمركز 122.