عداد كورونا يواصل تسجيل الوفيات في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 83 وفاة جديدة بوباء "كوفيد- 19"، ليبلغ إجمالي الوفيات 1839 من بين 47151 مصاب بعد ثبوت إيجابية 1749 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت الوزارة، في بيان: "جرى فحص 11172 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 532120".

وأضافت: "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (1749) إصابة و83 حالة وفاة وتماثل 1852 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 47151، مجموع حالات الشفاء 22974، مجموع الراقدين الكلي 22338، مجموع الراقدين في العناية المركزة 336 ومجموع الوفيات 1839".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان الاثنين الماضي، أن البلاد في طريقها للدخول بمرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة: "شهدت الأيام الماضية تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات، مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.