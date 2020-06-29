البحرين تعلن دفع 50% من أجور الشركات الخاصة المتضررة من كورونا

قالت وكالة أنباء البحرين إن الحكومة أعلنت، اليوم الاثنين، أنها ستدفع 50 في المئة من أجور العاملين بالقطاع الخاص في القطاعات الأشد تضررا من جائحة فيروس كورونا.

أوضحت الوكالة الرسمية أن المدفوعات الجديدة ستبدأ في يوليو/ تموز، مضيفة أن الحكومة ستمد يد المساعدة للمواطنين البحرينيين عن طريق تحمل فواتير الكهرباء والمياه.

عاجل | تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد-19)، قررت الحكومة وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم مايلي:- pic.twitter.com/NunutoZAaK — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 29, 2020

​وكانت البحرين قالت، من قبل، إنها ستنفق 570 مليون دولار على دفع رواتب جميع مواطنيها، المئة ألف العاملين في القطاع الخاص، من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.