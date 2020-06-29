البحرين تعلن دفع 50% من أجور الشركات الخاصة المتضررة من كورونا

أوضحت الوكالة الرسمية أن المدفوعات الجديدة ستبدأ في يوليو/ تموز، مضيفة أن الحكومة ستمد يد المساعدة للمواطنين البحرينيين عن طريق تحمل فواتير الكهرباء والمياه.
عاجل | تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد-19)، قررت الحكومة وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم مايلي:- pic.twitter.com/NunutoZAaK— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 29, 2020
وكانت البحرين قالت، من قبل، إنها ستنفق 570 مليون دولار على دفع رواتب جميع مواطنيها، المئة ألف العاملين في القطاع الخاص، من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.
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