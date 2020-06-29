السيسي يفتتح القصر الذي لا تغيب عنه الشمس

افتتح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، بعد أعمال صيانته وترميمه ورفع كفاءة المبنى وتحويل حديقته إلى متحف مفتوح يحاكي حي مصر الجديدة مطلع القرن العشرين.

يعد قصر البارون تحفة معمارية فريدة من نوعها شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر، ويقع القصر في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وتبلغ مساحته نحو 12.5 ألف متر.

​صمم القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس حيث تدخل جميع حجراته وردهاته، وهو من أفخم القصور الموجودة في مصر على الإطلاق.

واستلهم البارون إمبان بناء القصر من معبد أنكور واتفي في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وصممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل البناء عام 1911.